Ситуація зі скасуванням недоторканності нардепів зайшла у глухий кут - віце-спікер ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд вважає, що ситуація зі скасуванням депутатської недоторканності зайшла у глухий кут. Таку думку вона висловила в коментарі журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.
Віце-спікер ВР зауважила, що політичні сили, які зараз представлені в парламенті, йдучи на вибори, обіцяли, що скасують депутатську недоторканність, однак цього наразі не відбулося.
“Законопроект про скасування депутатської недоторканності навмисно був виписаний таким чином і заведений в таку форму, що ми маємо сьогодні глухий кут. З цим законопроектом нічого не можна зробити і не можна подати нового, поки цей є в парламенті, який був ініційований президентом”, - сказала О.Сироїд.