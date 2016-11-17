Ситуация с отменой неприкосновенности нардепов зашла в тупик - вице-спикер ВР

Вице-спикер ВР отметила, что политические силы, которые сейчас представлены в парламенте, идя на выборы, обещали, что отменят депутатскую неприкосновенность, однако этого пока не произошло.

"Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности намеренно был выписан таким образом и заведен в такую ​​форму, что мы имеем сегодня тупик. С этим законопроектом ничего нельзя сделать и нельзя подать нового, пока этот в парламенте, который был инициирован Президентом", - сказала О.Сыроид.