Ситуация с отменой неприкосновенности нардепов зашла в тупик - вице-спикер ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Заместитель главы Верховной Рады Оксана Сыроид считает, что ситуация с отменой депутатской неприкосновенности зашла в тупик. Такое мнение она высказала в комментарии журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.
Вице-спикер ВР отметила, что политические силы, которые сейчас представлены в парламенте, идя на выборы, обещали, что отменят депутатскую неприкосновенность, однако этого пока не произошло.
"Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности намеренно был выписан таким образом и заведен в такую форму, что мы имеем сегодня тупик. С этим законопроектом ничего нельзя сделать и нельзя подать нового, пока этот в парламенте, который был инициирован Президентом", - сказала О.Сыроид.