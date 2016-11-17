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15 марта, 19:03 • 110629 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153599 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129590 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122704 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108319 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103275 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99883 просмотра

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Ситуация с отменой неприкосновенности нардепов зашла в тупик - вице-спикер ВР

Киев • УНН

 • 7634 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Заместитель главы Верховной Рады Оксана Сыроид считает, что ситуация с отменой депутатской неприкосновенности зашла в тупик. Такое мнение она высказала в комментарии журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

Вице-спикер ВР отметила, что политические силы, которые сейчас представлены в парламенте, идя на выборы, обещали, что отменят депутатскую неприкосновенность, однако этого пока не произошло.

"Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности намеренно был выписан таким образом и заведен в такую ​​форму, что мы имеем сегодня тупик. С этим законопроектом ничего нельзя сделать и нельзя подать нового, пока этот в парламенте, который был инициирован Президентом", - сказала О.Сыроид.

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