Ситуація з безпекою залишається критичною: посольство Італії не рекомендує своїм громадянам поїздки в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Посольство Італії в Україні заявило, що через збройні атаки всі поїздки в Україну категорично не рекомендуються, передає УНН.
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«Збройні атаки на Київ та по всій території України. Ситуація з безпекою залишається критичною, з ризиком вимкнення електрики. Усі поїздки до України у будь-якій якості категорично не рекомендуються», - йдеться у повідомленні.
Доповнення
У небі над Україною вночі знищили 35 із 35 ворожих ударних дронів.