Ситуация с безопасностью остается критической: посольство Италии не рекомендует своим гражданам поездки в Украину

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«Вооруженные атаки на Киев и по всей территории Украины. Ситуация с безопасностью остается критической, с риском отключений электричества. Все поездки в Украину в любом качестве категорически не рекомендуются», - говориться в сообщении.

Дополнение

В небе над Украиной ночью уничтожили 35 из 35 вражеских ударных дронов.