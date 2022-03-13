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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Ситуація в енергетиці: Маріуполь, Чернігів - без світла і газу, запустили ГРС “Попасна”

Ситуація в енергетиці: Маріуполь, Чернігів - без світла і газу, запустили ГРС “Попасна”

Київ • УНН

 • 86171 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. На 18 день війни з Російською Федерацією енергосистема України продовжує працювати стабільно. Частота в мережі незмінно 50 Гц. Споживання в енергосистемі дещо зросло і стабілізувалося, пише УНН з посиланням на дані Кабінету міністрів України.

Так, в мережі працюють всі види електростанцій: атомні, теплові, гідроелектростанції та ВДЕ. Електроенергією забезпечено населення, військові та інші споживачі.

Цитата

“Ворог щодня навмисне нищить нашу інфраструктуру, без світла та газу - Маріуполь, Чернігів, багато маленьких містечок, села. Але героїчна робота ремонтників "Укренерго" та обленерго допомагає людям повернути світло, а енергосистемі – тримати удар”, - повідомляє пресслужба українського уряду.

Деталі

Повідомляється, що ремонтники "Укренерго" нещодавно відновили роботу підстанції, що забезпечує транзит електроенергії в північно-східній частині України, а також дві високовольтні лінії.

За даними уряду, наразі обленерго відновлюють енергопостачання в Луганській, Чернігівській, Сумській та інших областях.

Зокрема співробітники Оператора ГТС України працюють над локалізацією пошкоджень внаслідок обстрілів та відновленням транспортування газу українським споживачам.

У Донецькій області працівники Оператора доєдналися до ліквідації пошкоджень в міських газорозподільних мережах м. Вугледар, яке наразі знаходиться під вогнем окупантів. Разом зі співробітниками Донецькоблгазу намагаються мінімізувати аварійні ситуації та зберегти постачання газу до міста.

В Луганській області газовики ОГТСУ запустили ГРС “Попасна”, 20 тисяч мешканців міста знову з газом.

Внаслідок пожежі через бойові дії на Рубіжанському КТК (картонно-тарний комбінат), була відключена ділянка ГРС “Рубіжне”, що вела до комбінату.

У Миколаївській області снаряди ворога пошкодили об’єкти Оператора ГТС і мережі облгазу. Було відключено газорозподільні станції “Баштанка” та “Прибузьке”.

На ГРС “Баштанка” зафіксовано влучання снаряда у вузол, через активні бойові дії оператор ГРС не має змоги підійти на станцію.

На ГРС "Прибузьке" снаряд пошкодив автоматику, за вимогою Миколаївоблгазу станцію зупинено через руйнування в міських газорозподільних мережах.

На прохання прямого споживача зупинено постачання газу через ГРС-1 Миколаїв, яка живить ДП НВКГ "Зоря" — "Машпроект".

Аварійні бригади компанії за найменшої можливості відновлюють транспортування газу до населених пунктів країни.

Додатково

Оперативний персонал Запорізької АЕС контролює стан енергоблоків та забезпечує їх безпечну експлуатацію, попри те, що електростанція захоплена окупантами.

"Укргідроенерго" відзначає безперебійну роботу своїх гідроелектростанцій.

Повідомляється, що українські ТЕС почали переходити на газ для економії вугілля. ТОВ "Газопостачальна компанія Нафтогаз Трейдинг" розпочало постачання природного газу для забезпечення роботи трьох українських теплових електростанцій.

Рішенням уряду на компанію покладено спеціальні обов’язки з постачання природного газу для дванадцяти ТЕС до 30 квітня 2022 року. Договори на постачання підписано із чотирма електростанціями, з рештою – на опрацюванні. Ресурсу природного газу вистачить для задоволення потреб всіх споживачів компанії.

За даними КМУ, запаси газу в Україні перебувають на рівні близько 9,5 млрд кубометрів. Здійснюється імпорт газу з Угорщини, Словаччини та Польщі.

Укргазвидобування продовжує видобуток газу на всіх об’єктах, крім тих, які розташовані там, де відбуваються бойові дії.

Повідомляється також, що гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі має намір прибути до Києва.

Додамо

За даними МАГАТЕ, ситуація, що склалася на захоплених окупантами Запорізькій та Чорнобильській АЕС, явно суперечить одному із семи невід'ємних компонентів ядерної безпеки.

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