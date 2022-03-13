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Ситуация в энергетике: Мариуполь, Чернигов - без света и газа, запустилиГРС “Попасная"

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 марта. УНН. На 18 день войны с Российской Федерацией энергосистема Украины продолжает работать стабильно. Частота в сети неизменно 50 Гц. Потребление в энергосистеме несколько возросло и стабилизировалось, пишет УНН со ссылкой на данные Кабинета министров Украины.

Так, в сети работают все виды электростанций: атомные, тепловые, гидроэлектростанции и ВИЭ. Электроэнергией обеспечено население, военные и другие потребители.

Цитата

“Враг ежедневно умышленно уничтожает нашу инфраструктуру, без света и газа - Мариуполь, Чернигов, много маленьких городков, села. Но героическая работа ремонтников "Укрэнерго" и облэнерго помогает людям вернуть свет, а энергосистеме - держать удар”, - сообщает пресс-служба украинского правительства.

Детали

Сообщается, что ремонтники "Укрэнерго" недавно восстановили работу подстанции, которая обеспечивает транзит электроэнергии в северо-восточной части Украины, а также две высоковольтные линии.

По данным правительства, сейчас облэнерго восстанавливают энергоснабжение в Луганской, Черниговской, Сумской и других областях.

В частности сотрудники Оператора ГТС Украины работают над локализацией повреждений вследствие обстрелов и возобновлением транспортировки газа украинским потребителям.

В Донецкой области работники Оператора присоединились к ликвидации повреждений в городских газораспределительных сетях г. Угледар, которое сейчас находится под огнем оккупантов. Вместе с сотрудниками Донецкоблгаза пытаются минимизировать аварийные ситуации и сохранить поставки газа в город.

В Луганской области газовики ОГТСУ запустили ГРС “Попасная”, 20 тысяч жителей города снова с газом.

В результате пожара из-за боевых действий на Рубежанском КТК (картонно-тарный комбинат), был отключен участок ГРС “Рубежное”, который вел к комбинату.

В Николаевской области снаряды врага повредили объекты Оператора ГТС и сети облгаза. Были отключены газораспределительные станции "Баштанка” и "Прибужское".

На ГРС “Баштанка" зафиксировано попадание снаряда в узел, из-за активных боевых действий оператор ГРС не имеет возможности подойти к станции.

На ГРС "Прибужское" снаряд повредил автоматику, по требованию Николаевоблгаза станция остановлена из-за разрушения в городских газораспределительных сетях.

По просьбе прямого потребителя остановлена поставка газа через ГРС-1 Николаев, которая питает ГП НПКГ "Заря" — "Машпроект".

Аварийные бригады компании при малейшей возможности возобновляют транспортировку газа к населенным пунктам страны.

Дополнительно

Оперативный персонал Запорожской АЭС контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их безопасную эксплуатацию, несмотря на то, что электростанция захвачена оккупантами.

"Укргидроэнерго" отмечает бесперебойную работу своих гидроэлектростанций.

Сообщается, что украинские ТЭС начали переходить на газ для экономии угля. ООО "Газоснабжающая компания Нафтогаз Трейдинг" начало поставки природного газа для обеспечения работы трех украинских тепловых электростанций.

Решением правительства на компанию возложены специальные обязанности по поставкам природного газа для двенадцати ТЭС до 30 апреля 2022 года. Договоры на поставку подписаны с четырьмя электростанциями, с остальными - на проработке. Ресурса природного газа хватит для удовлетворения потребностей всех потребителей компании.

По данным КМУ, запасы газа в Украине находятся на уровне около 9,5 млрд кубометров. Осуществляется импорт газа из Венгрии, Словакии и Польши.

Укргаздобыча продолжает добычу газа на всех объектах, кроме тех, которые расположены там, где происходят боевые действия.

Сообщается также, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси намерен прибыть в Киев.

Добавим

За данным МАГАТЭ, ситуация, сложившаяся на захваченных оккупантами Запорожской и Чернобыльской АЭС, явно противоречит одному из семи неотъемлемых компонентов ядерной безопасности.

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