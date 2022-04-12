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Ситуація в Бучі: 16 осіб вважають зниклими безвісти, 163 тіла вже ідентифікували – мер

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Внаслідок звірств рашистів у Бучі під Києвом 16 осіб вважають зниклими безвісти, тіла 163 загиблих вже ідентифікували. Про це під час брифінгу розповів міський голова Бучі Анатолій Федорук, передає кореспондент УНН.

Ситуація в Бучі: 16 осіб вважають зниклими безвісти, 163 тіла вже ідентифікували – мер

Цитата

"Маємо 403 тіла вбитих, по-звірячому закатованих. Компетентні органи проводять відповідні процедури. Сьогодні почали відкриття другого масового захоронення. 163 особи вже ідентифіковані, ми знаємо, що це за люди, де вони мешкали. Кількість загиблих буде зростати — поліція, військові, спецслужби проходять кожен квартал, кожен будинок, знаходять на приватних територіях захоронення, піднімають тіла. 16 осіб вважаються такими, що зникли без вісті, вони довгий період часу не виходять на зв’язок", — заявив Федорук.

Деталі

Мер додав, що найімовірніше тіла зниклих безвісти знайдуть між населеними пунктами в лісах, тому що жителі сіл Здвижівка, Бабінці, Лубянка бачили, як вороги забирали з міста і вивозили їх в місця своєї дислокації у лісовій місцевості.

Федорук також підтвердив дані уповноваженої з прав людини Людмили Денісової про нові факти зґвалтування 25 жінок різного віку, проте відмовився додавати деталі через чутливість питання. Він залишив право надавати або не надавати коментарі самим постраждалим.

Загалом у місті зруйновано 22 висотних будинки (2 з яких не підлягають відновленню та будуть демонтовані) і 243 приватних садиби. Обстеження будівель триває.

Наразі розпочато відновлення критичної інфраструктури міста. До 17 квітня у Бучі планують відновити електропостачання, що дозволить запустити подачу води та каналізацію. Також цього тижня буде відновлено газопостачання.

"Ми готуємо місто до мирного життя та до повернення громадян", — додав мер.

Водночас він зазначив, що після 17 квітня можна буде розглядати питання повернення тих, хто евакуювався. За словами міського голови, поліція та добровольці контролюють ситуацію в місті.

Найнебезпечнішими є зараз ліси та лісопосадки. Федорук застерігає місцевих, щоб вони не заходили у ліси.

"Величезні території, де стояла російська артилерія, де були окопані танки та інше озброєння між Бучею, Мироцьким, Немішаєвим, Ворзелем і в районі Блиставиці плюс Здвижівка-Бабинці. Та велика кількість замінувань. Заходити заборонено в ліси, лісосмуги, де бували російські окупанти, категорично заборонено", — додав міський голова.

Доповнення

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch зібрала докази воєнних злочинів у місті Буча Київської області, де 2 квітня було виявлено трупи людей у цивільному одязі, декого — зі зв'язаними за спиною руками.

Під час окупації у підвалі одного будинку в Бучі на Київщині російські окупанти зґвалтували приблизно 25 дівчат і жінок віком від 14 до 24 років.

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