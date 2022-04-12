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Ситуация в Буче: 16 человек считают пропавшими без вести, 163 тела уже идентифицировали – мэр

Киев • УНН

 • 234684 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В результате зверств рашистов в Буче под Киевом 16 человек считают пропавшими без вести, тела 163 погибших уже идентифицировали. Об этом во время брифинга рассказал городской голова Бучи Анатолий Федорук, передает корреспондент УНН.

Ситуация в Буче: 16 человек считают пропавшими без вести, 163 тела уже идентифицировали – мэр

Цитата

"Имеем 403 тела убитых, зверски замученных. Компетентные органы проводят соответствующие процедуры. Сегодня начали открытие второго массового захоронения. 163 человека уже идентифицированы, мы знаем, что это за люди, где они жили. Количество погибших будет расти — полиция, военные, спецслужбы проходят каждый квартал, каждый дом, находят на частных территориях захоронения, поднимают тела. 16 человек считаются пропавшими без вести, они долгий период времени не выходят на связь", — заявил Федорук.

Детали 

Мэр добавил, что вероятнее всего тела пропавших без вести найдут между населенными пунктами в лесах, потому что жители сел Здвижевка, Бабинцы, Лубянка видели, как враги забирали их из города и вывозили в места своей дислокации в лесной местности.

Федорук также подтвердил данные уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой о новых фактах изнасилования 25 женщин разного возраста, однако отказался добавлять детали из-за чувствительности вопроса. Он оставил право давать или не давать комментарии самим пострадавшим.

Всего в городе разрушено 22 высотных дома (2 из которых не подлежат восстановлению и будут демонтированы) и 243 частных усадеб. Обследование зданий продолжается.

Сейчас начато восстановление критической инфраструктуры города. До 17 апреля в Буче планируют восстановить электроснабжение, что позволит запустить подачу воды и канализацию. Также на этой неделе будет восстановлено газоснабжение.

"Мы готовим город к мирной жизни и к возвращению граждан", — добавил мэр.

В то же время он отметил, что после 17 апреля можно будет рассматривать вопрос возвращения тех, кто эвакуировался. По словам городского головы, полиция и добровольцы контролируют ситуацию в городе.

Самыми опасными являются сейчас леса и лесопосадки. Федорук предостерегает местных, чтобы они не заходили в леса.

"Огромные территории, где стояла российская артиллерия, где были окопаны танки и другое вооружение между Бучей, Мироцким, Немешаевым, Ворзелем и в районе Блиставицы плюс Здвижевка-Бабинцы. И большое количество заминирований. Заходить запрещено в леса, лесополосы, где бывали российские оккупанты, категорически запрещено", — добавил городской голова.

Дополнение 

Международная правозащитная организация Human Rights Watch собрала доказательства военных преступлений в городе Буча Киевской области, где 2 апреля были обнаружены трупы людей в гражданской одежде, некоторые — со связанными за спиной руками.

Во время оккупации в подвале одного дома в Буче Киевской области российские оккупанты изнасиловали примерно 25 девушек и женщин в возрасте от 14 до 24 лет.

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