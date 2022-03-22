Ситуація в Борисполі та районі повністю контрольована та стабільна - ОДА про заяву мера
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Ситуація в Борисполі та районі повністю контрольована та стабільна. Про це повідомили у Київській ОДА, реагуючи на заяву мера міста, пише УНН.
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"Ситуація в Борисполі та Бориспільському районі повністю контрольована та стабільна. Під час інтерв'ю мера Борисполя Володимира Борисенка, де він рекомендував жінкам та дітям по можливості виїхати, були неправильно розставлені акценти. Мова йшла виключно про теоретично можливі в майбутньому атаки ворога", - вказали у Київській ОДА.
Деталі
За даними ОДА, наразі бойових дій на території Бориспільського району не проводиться.
"У районі об’єкти критичної інфраструктури працюють у звичному режимі, ситуація стабільна. Вся територія району, всі територіальні громади контролуються нашими силами. В Борисполі та Бориспільському районі продовжується планова робота з нарощування оборони. Зміцнюються блокпости, зводяться фортифікаційні оборонні споруди", - додали в ОДА.
Раніше
Мер Борисполя закликав мешканців виїхати з міста.