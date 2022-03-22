Ситуация в Борисполе и районе полностью контролируемая и стабильная - ОГА о заявлении мэра
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Ситуация в Борисполе и районе полностью контролируемая и стабильная. Об этом сообщили в Киевской ОГА, реагируя на заявление мэра города, пишет УНН.
Цитата
"Ситуация в Борисполе и Бориспольском районе полностью контролируемая и стабильная. Во время интервью мэра Борисполя Владимира Борисенко, где он рекомендовал женщинам и детям по возможности уехать, были неправильно расставлены акценты. Речь шла исключительно о теоретически возможных в будущем атаках врага", - указали в Киевской ОГА.
Детали
По данным ОГА, сейчас боевых действий на территории Бориспольского района не проводится.
"В районе объекты критической инфраструктуры работают в привычном режиме, ситуация стабильная. Вся территория района, все территориальные громады контролируются нашими силами. В Борисполе и Бориспольском районе продолжается плановая работа по наращиванию обороны. Укрепляются блокпосты, возводятся фортификационные оборонительные сооружения", - добавили в ОГА.
Ранее
Мэр Борисполя призвал жителей выехать из города.