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Ситуация в Борисполе и районе полностью контролируемая и стабильная - ОГА о заявлении мэра

Киев • УНН

 • 110300 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Ситуация в Борисполе и районе полностью контролируемая и стабильная. Об этом сообщили в Киевской ОГА, реагируя на заявление мэра города, пишет УНН.

Цитата

"Ситуация в Борисполе и Бориспольском районе полностью контролируемая и стабильная. Во время интервью мэра Борисполя Владимира Борисенко, где он рекомендовал женщинам и детям по возможности уехать, были неправильно расставлены акценты. Речь шла исключительно о теоретически возможных в будущем атаках врага", - указали в Киевской ОГА.

Детали

По данным ОГА, сейчас боевых действий на территории Бориспольского района не проводится.

"В районе объекты критической инфраструктуры работают в привычном режиме, ситуация стабильная. Вся территория района, все территориальные громады контролируются нашими силами. В Борисполе и Бориспольском районе продолжается плановая работа по наращиванию обороны. Укрепляются блокпосты, возводятся фортификационные оборонительные сооружения", - добавили в ОГА.

Ранее

Мэр Борисполя призвал жителей выехать из города.

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