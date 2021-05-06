Ситуація у Нагірному Карабасі: Азербайджан зняв куполи з собору Казанчецоц, Вірменія відреагувала

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Собор Казанчецоц в карабаському місті Шуші повинен залишитися культовою спорудою Вірменської апостольської церкви. Про це в четвер на брифінгу з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим заявив в.о. глави зовнішньополітичного відомства Вірменії Ара Айвазян, пише УНН.

Деталі

“Собор Казанчецоц в карабаському місті Шуші повинен залишитися культовою спорудою Вірменської апостольської церкви. Ми сподіваємося, що ЮНЕСКО скаже своє слово в цьому питанні”.

“Хочу підкреслити, що питання збереження і захисту культурної та історичної спадщини Нагірного Карабаху стало частиною мирного процесу. 13 квітня співголови Мінської групи (ОБСЄ) в своїй заяві торкнулися питання збереження і захисту культурно-історичної спадщини Нагірного Карабаху”, — зазначив він.

Контекст

У вівторок в Міністерстві закордонних справ Вірменії заявили, що азербайджанська влада не консультувалася з Вірменською апостольською церквою з приводу зняття куполів собору Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц у місті Шуші, яке перейшло під контроль Баку. У відомстві зазначили, що азербайджанська сторона “почала змінювати зовнішній вигляд церкви ще до початку роботи місії експертів ЮНЕСКО”. МЗС Вірменії вважає, що “Азербайджан навмисно забороняє доступ експертів ЮНЕСКО до об’єктів вірменської культурної спадщини, що знаходяться під загрозою, щоб приховати військові злочини з одного боку і змінити історичну та архітектурну цілісність пам’ятника з іншого”.

В понеділок увечері вірменські ЗМІ і Telegram-канали поширили фото собору Казанчецоц, де видно, що його загострені куполи були демонтовані. Архітектурний комплекс, що складається з церкви і дзвіниці, був побудований в середині XIX століття. Собор — одна з головних християнських святинь для жителів невизнаної Нагірно-Карабахської республіки і Вірменії. Під час бойових дій в Нагірному Карабаху восени минулого року собор сильно постраждав.

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