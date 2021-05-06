Ситуация в Нагорном Карабахе: Азербайджан снял купола из собора Казанчецоц, Армения отреагировала

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 мая. УНН. Собор Казанчецоц в карабахском городе Шуши должен остаться культовым сооружением Армянской апостольской церкви. Об этом в четверг на брифинге с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил и.о. главы внешнеполитического ведомства Армении Ара Айвазян, пишет УНН.

Детали

“Собор Казанчецоц в карабахском городе Шуши должен остаться культовым сооружением Армянской апостольской церкви. Мы надеемся, что ЮНЕСКО скажет свое слово в этом вопросе”.

“Хочу подчеркнуть, что вопрос сохранения и защиты культурного и исторического наследия Нагорного Карабаха стал частью мирного процесса. 13 апреля сопредседатели Минской группы (ОБСЕ) в своем заявлении коснулись вопроса сохранения и защиты культурно-исторического наследия Нагорного Карабаха”, — отметил он.

Контекст

Во вторник в Министерстве иностранных дел Армении заявили, что азербайджанские власти не консультировалась с Армянской апостольской церковью по поводу снятия куполов собора Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в городе Шуши, который перешел под контроль Баку. В ведомстве указали, что азербайджанская сторона “начала менять внешний вид церкви еще до начала работы миссии экспертов ЮНЕСКО”. МИД Армении считает, что “Азербайджан намеренно запрещает доступ экспертов ЮНЕСКО к находящимся под угрозой объектам армянского культурного наследия, чтобы скрыть военные преступления с одной стороны и изменить историческую и архитектурную целостность памятника с другой”.

В понедельник вечером армянские СМИ и Telegram-каналы распространили фото собора Казанчецоц, где видно, что его остроконечные купола были демонтированы. Архитектурный комплекс, состоящий из церкви и колокольни, был построен в середине XIX века. Собор — одна из главных христианских святынь для жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики и Армении. Во время боевых действий в Нагорном Карабахе осенью прошлого года собор сильно пострадал.

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