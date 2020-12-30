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Ситуація у Карабасі: у регіоні знайшли тіла більш ніж двох десятків вірменських солдат

Київ • УНН

 • 12851 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Останки ще 22 вірменських військовослужбовців виявлені в результаті пошукових робіт в районах Гадрут, Кубатлі і Фізулі. Про це в середу повідомив агентству Armenpress начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю Державної служби з надзвичайних ситуацій невизнаної Нагірно-Карабахської республіки (НКР) Унан Тадевосян, пише УНН.

Ситуація у Карабасі: у регіоні знайшли тіла більш ніж двох десятків вірменських солдат

“В результаті пошукових робіт на ділянках Гадрут, Кубатлі — Хндзореськ і Фізулі виявлені останки ще 22 військовослужбовців. З початку пошукових робіт виявлено останки 1 133 військовослужбовців”, — зазначив він.

Вірменська влада заявляє про майже 3 тис. загиблих в ході бойових дій в Карабасі. Є й безліч зниклих безвісти, пошуки яких тривають в місцях бойових дій і в прилеглих до них районах Джебраіл, Фізулі і Зангелан. У пошукових роботах беруть участь російські миротворці і представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Офіційна кількість жертв Азербайджану у війні в Карабасі — перевищила кількість жертв з боку Вірменії

У Нагірному Карабасі 27 вересня загострилася ситуація, там почалися активні бойові дії. Баку і Єреван оскаржують належність регіону з лютого 1988 року, коли він оголосив про вихід зі складу Азербайджанської РСР. Президент Росії Володимир Путін, президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 9 листопада підписали спільну заяву про повне припинення військових дій в Нагірному Карабасі. Згідно з документом, азербайджанська і вірменська сторони зупиняються на зайнятих позиціях, потім ряд районів переходить під контроль Баку, а вздовж лінії зіткнення і Лачинського коридору розміщуються російські миротворці.

Відзначимо, що раніше Вірменія заявила про екологічну катастрофу для регіону через сотні тіл загиблих.

Після введення російських миротворців ситуація в Карабасі стабілізувалася, зафіксований тільки один випадок порушення режиму припинення вогню. Десятки тисяч жителів Карабаху, що залишили свої будинки під час бойових дій, повернулися назад за допомогою миротворчого контингенту.

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