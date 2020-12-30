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Ситуация в Карабахе: в регионе нашли тела более двух десятков армянских солдат

Киев • УНН

 • 12851 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Останки еще 22 армянских военнослужащих обнаружены в результате поисковых работ в районах Гадрута, Кубатлы и Физули. Об этом в среду сообщил агентству Armenpress начальник отдела информации и по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Унан Тадевосян, пишет УНН.

Ситуация в Карабахе: в регионе нашли тела более двух десятков армянских солдат

“В результате поисковых работ на участках Гадрута, Кубатлы — Хндзореск и Физули обнаружены останки еще 22 военнослужащих. С начала поисковых работ обнаружены останки 1 133 военнослужащих”, — отметил он.

Армянские власти заявляют о почти 3 тыс. погибших в ходе боевых действий в Карабахе. Есть и множество пропавших без вести, поиски которых идут в местах боевых действий и в прилегающих к ним районах Джебраил, Физули и Зангелан. В поисковых работах участвуют российские миротворцы и представители Международного комитета Красного Креста.

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В Нагорном Карабахе 27 сентября обострилась ситуация, там начались активные боевые действия. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.

Отметим, что ранее Армения заявила об экологической катастрофе для региона из-за сотен тел погибших.

После ввода российских миротворцев ситуация в Карабахе стабилизировалась, зафиксирован только один случай нарушения режима прекращения огня. Десятки тысяч жителей Карабаха, оставившие свои дома во время боевых действий, вернулись назад с помощью миротворческого контингента.

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