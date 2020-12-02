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Ситуація у Карабасі: у регіоні стався вибух снарядів, є загиблі зі сторони невизнаної республіки

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Двоє військовослужбовців армії оборони невизнаної Нагірно-Карабахської республіки (НКР) загинули в результаті вибуху боєприпасів. Про це в середу повідомляє пресслужба оборонного відомства невизнаної НКР, пише УНН.

“1 грудня в одній з військових частин на східному напрямку в результаті вибуху перевезених боєприпасів загинули військовослужбовці армії оборони Жирайр Матевосян і Гегам Ованесян. Подробиці інциденту з’ясовуються”, — наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше — офіцер російських миротворчих сил отримав поранення під час вибуху міни в Нагірному Карабасі під час пошуку загиблих, в результаті вибуху боєприпасу загинув офіцер ЗС Азербайджану, чотири представники МНС невизнаної Нагірно-Карабахської республіки отримали поранення.

Додамо, 9 листопада президент РФ Володимир Путін, президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали спільну заяву про повне припинення військових дій в Нагірному Карабасі. Як повідомив російський президент, азербайджанська і вірменська сторони зупиняються на зайнятих позиціях, а в регіоні розміщуються російські миротворці.

За даними Міноборони РФ, основу контингенту склали підрозділи 15-ї окремої мотострілкової бригади (миротворчої) Центрального військового округу. Російські спостережні пости виставлені вздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж Лачинського коридору, що з’єднує Вірменію і Нагірний Карабах. Командування миротворчою операцією розташовується в Степанакерті. Ведеться цілодобовий моніторинг обстановки.

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