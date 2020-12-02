Ситуация в Карабахе: в регионе произошел взрыв снарядов, есть погибшие со стороны непризнанной республики
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Двое военнослужащих армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) погибли в результате взрыва боеприпасов. Об этом в среду сообщает пресс-служба оборонного ведомства непризнанной НКР, пишет УНН.
“1 декабря в одной из воинских частей на восточном направлении в результате взрыва перевозимых боеприпасов погибли военнослужащие армии обороны Жирайр Матевосян и Гегам Ованнисян. Подробности инцидента выясняются”, — отмечается в сообщении.
Напомним, что ранее — офицер российских миротворческих сил получил ранение при взрыве мины в Нагорном Карабахе при поиске погибших, в результате взрыва боеприпаса погиб офицер ВС Азербайджана, четыре представителя МЧС непризнанной Нагорно-Карабахской республики получили ранения.
Добавим, 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский президент, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.
По данным Минобороны РФ, основу контингента составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки.