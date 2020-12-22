Ситуація у Карабасі: Туреччина відправила в Азербайджан своїх військових

“Зараз 60 осіб з нашого персоналу знаходяться в Азербайджані. Всі домовленості про будівництво центру між трьома сторонами досягнуто, залишається вирішити ряд питань, що стосуються будівництва, розміщення персоналу. Наші люди будуть працювати разом з російськими. Про терміни їх перебування там ми буде говорити з російською стороною, знову обговоримо цю тему”, — сказав він. За словами Акара, керувати роботами будуть “спільно турецький і російський генерали”.

Він пояснив, що безпосередньо в контролі за підтриманням перемир’я в Нагірному Карабасі “разом з російськими будуть зайняті від 30 до 60 представників” ЗС Туреччини. “Вони разом з російськими будуть робити все, щоб забезпечити сталість режиму припинення вогню”, — сказав Акар.

9 листопада президент РФ Володимир Путін, президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали спільну заяву про повне припинення військових дій в Нагірному Карабасі. Як повідомив російський президент, азербайджанська і вірменська сторони зупиняються на зайнятих позиціях, а в регіоні будуть розміщені російські миротворці.

Меморандум про створення спільного російсько-турецького центру по контролю за припиненням вогню в Нагірному Карабасі був підписаний 11 листопада за підсумками переговорів по відеозв’язку Хулусі Акара і міністра оборони РФ Сергія Шойгу.