Ситуація у Карабасі: Туреччина відправила в Азербайджан своїх військових
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Домовленості про будівництво центру з контролю за ситуацією в Нагірному Карабасі реалізуються, і Туреччина направила туди 60 представників військового персоналу. Про це заявив у вівторок в ефірі телеканалу NTV міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, передає УНН.
“Зараз 60 осіб з нашого персоналу знаходяться в Азербайджані. Всі домовленості про будівництво центру між трьома сторонами досягнуто, залишається вирішити ряд питань, що стосуються будівництва, розміщення персоналу. Наші люди будуть працювати разом з російськими. Про терміни їх перебування там ми буде говорити з російською стороною, знову обговоримо цю тему”, — сказав він. За словами Акара, керувати роботами будуть “спільно турецький і російський генерали”.
Він пояснив, що безпосередньо в контролі за підтриманням перемир’я в Нагірному Карабасі “разом з російськими будуть зайняті від 30 до 60 представників” ЗС Туреччини. “Вони разом з російськими будуть робити все, щоб забезпечити сталість режиму припинення вогню”, — сказав Акар.
9 листопада президент РФ Володимир Путін, президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали спільну заяву про повне припинення військових дій в Нагірному Карабасі. Як повідомив російський президент, азербайджанська і вірменська сторони зупиняються на зайнятих позиціях, а в регіоні будуть розміщені російські миротворці.
Меморандум про створення спільного російсько-турецького центру по контролю за припиненням вогню в Нагірному Карабасі був підписаний 11 листопада за підсумками переговорів по відеозв’язку Хулусі Акара і міністра оборони РФ Сергія Шойгу.