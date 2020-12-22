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Ситуация в Карабахе: Турция отправила в Азербайджан своих военных

Киев • УНН

 • 15291 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Договоренности о строительстве центра по контролю за ситуацией в Нагорном Карабахе реализуются, и Турция направила туда 60 представителей военного персонала. Об этом заявил во вторник в эфире телеканала NTV министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает УНН.

Ситуация в Карабахе: Турция отправила в Азербайджан своих военных

“Сейчас 60 человек из нашего персонала находятся в Азербайджане. Все договоренности о строительстве центра между тремя сторонами достигнуты, остается решить ряд вопросов, касающихся строительства, размещения персонала. Наши люди будут работать вместе с русскими. О сроках их пребывания там мы будет говорить с российской стороной, снова обсудим эту тему”, — сказал он. По словам Акара, руководить работами будут “совместно турецкий и российский генералы”.

Он пояснил, что непосредственно в контроле за поддержанием перемирия в Нагорном Карабахе “вместе с российскими будут заняты от 30 до 60 представителей” ВС Турции. “Они вместе с русскими будут делать все, чтобы обеспечить постоянство режима прекращения огня”, — сказал Акар.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский президент, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.

Меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе был подписан 11 ноября по итогам переговоров по видеосвязи Хулуси Акара и министра обороны РФ Сергея Шойгу.

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