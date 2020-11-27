Ситуація у Карабасі: Радбез Росії обговорив ситуацію у регіоні

У повідомленні наголошується, що російський президент повідомив учасникам наради про свої контакти з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Також учасники зустрічі торкнулися внутрішньоросійського соціально-економічного порядку денного.

Переговори Путіна з Алієвим і Пашиняном пройшли 23 і 24 листопада. В ході бесід сторони обговорили роботу російських миротворців, надання гуманітарної допомоги, а також економічну взаємодію в Нагірному Карабасі. Раніше російська делегація, в яку входили глава МЗС Сергій Лавров і глава Міноборони Сергій Шойгу, відвідала столиці двох закавказьких республік.

Російські миротворці перебувають в регіоні згідно з тристоронньою угодою Азербайджану, Вірменії та Росії, яка вступила в силу з 10 листопада. Згідно з її умовами в Нагірному Карабасі встановлюється режим припинення вогню, а на лінію зіткнення військ вводяться російські миротворці. Крім того, вірменські війська залишають декілька районів Карабаху, які відходять Азербайджану. Всього в Карабасі знаходяться 1960 російських військовослужбовців і 552 одиниці техніки.