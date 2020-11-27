Ситуация в Карабахе: Совбез России обсудил ситуацию в регионе

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности, основными темами стали борьба с киберпреступностью и деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, пишет УНН.

В сообщении отмечается, что российский президент сообщил участникам совещания о своих контактах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Также участники встречи коснулись внутрироссийской социально-экономической повестки дня.

Переговоры Путина с Алиевым и Пашиняном прошли 23 и 24 ноября. В ходе бесед стороны обсудили работу российских миротворцев, оказание гуманитарной помощи, а также экономическое взаимодействие в Нагорном Карабахе. Ранее российская делегация, в которую входили глава МИД Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу, посетила столицы двух закавказских республик.

Российские миротворцы находятся в регионе согласно трехстороннему соглашению Азербайджана, Армении и России, которое вступило в силу с 10 ноября. Согласно его условиям в Нагорном Карабахе устанавливается режим прекращения огня, а на линию соприкосновения войск вводятся российские миротворцы. Кроме того, армянские войска покидают несколько районов Карабаха, которые отходят Азербайджану. Всего в Карабахе находятся 1960 российских военнослужащих и 552 единицы техники.

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