Ситуация в Карабахе: Совбез России обсудил ситуацию в регионе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности, основными темами стали борьба с киберпреступностью и деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, пишет УНН.
В сообщении отмечается, что российский президент сообщил участникам совещания о своих контактах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Также участники встречи коснулись внутрироссийской социально-экономической повестки дня.
Переговоры Путина с Алиевым и Пашиняном прошли 23 и 24 ноября. В ходе бесед стороны обсудили работу российских миротворцев, оказание гуманитарной помощи, а также экономическое взаимодействие в Нагорном Карабахе. Ранее российская делегация, в которую входили глава МИД Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу, посетила столицы двух закавказских республик.
Российские миротворцы находятся в регионе согласно трехстороннему соглашению Азербайджана, Армении и России, которое вступило в силу с 10 ноября. Согласно его условиям в Нагорном Карабахе устанавливается режим прекращения огня, а на линию соприкосновения войск вводятся российские миротворцы. Кроме того, армянские войска покидают несколько районов Карабаха, которые отходят Азербайджану. Всего в Карабахе находятся 1960 российских военнослужащих и 552 единицы техники.