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Ситуація у Карабасі: прем'єр Вірменії виступив зі зверненням до країни

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Довгострокове забезпечення досягнутого миру в Нагірному Карабасі є пріоритетом уряду Вірменії. Про це в п’ятницю під час звернення до нації заявив прем’єр-міністр республіки Нікол Пашинян, пише УНН.

“Сьогодні важлива мета — зберегти досягнутий мир, зробити його міцним і, якщо ми зможемо зробити його постійним, набагато краще. Сьогодні важливим завданням є забезпечення стабільності і безпеки навколо Вірменії та Арцаха (невизнана Нагірно-Карабахська республіка), забезпечення безпеки Арцаха. А для цього необхідно виконання домовленостей від 9 листопада”, — зазначив він.

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Пашинян вказав, що в країні є сили, які своїми діями хочуть посіяти хаос. “Деякі сили намагаються створити видимість відсутності влади у Вірменії. Вони хочуть посіяти хаос в країні, щоб забезпечити своє повернення до влади. Однак ми цього не допустимо. Ми не тримаємось за владу, але народ не хоче їх повернення”, — заявив прем’єр.

Додамо, 9 листопада президент Росії Володимир Путін, президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали спільну заяву про повне припинення бойових дій в Нагірному Карабаху з 00:00 10 листопада. Військові підрозділи Азербайджану і Вірменії зупинилися на займаних позиціях, а в регіоні розгорнуто сили російських миротворців.

У Вірменії з 10 листопада проходять акції протесту опозиції з вимогою відставки Пашиняна. Опозиція звинувачує його в підписанні тристоронньої заяви, згідно з яким під контроль Азербайджану повинні перейти сім районів навколо Нагірного Карабаху і частина території самої невизнаної республіки.

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