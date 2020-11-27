Ситуация в Карабахе: премьер Армении выступил с обращением к стране
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Долгосрочное обеспечение достигнутого мира в Нагорном Карабахе является приоритетом правительства Армении. Об этом в пятницу во время обращения к нации заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, пишет УНН.
“Сегодня важная цель — сохранить достигнутый мир, сделать его прочным и, если мы сможем сделать его постоянным, намного лучше. Сегодня важной задачей является обеспечение стабильности и безопасности вокруг Армении и Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика), обеспечение безопасности Арцаха. А для этого необходимо выполнение договоренностей от 9 ноября”, — отметил он.
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Пашинян указал, что в стране есть силы, которые своими действиями хотят посеять хаос. “Некоторые силы пытаются создать видимость отсутствия власти в Армении. Они хотят посеять хаос в стране, чтобы обеспечить свое возвращение к власти. Однако мы этого не допустим. Мы не держимся за власть, но народ не хочет их возвращения”, — заявил премьер.
Добавим, 9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 00:00 10 ноября. Военные подразделения Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях, а в регионе развернуты силы российских миротворцев.
В Армении с 10 ноября проходят акции протеста оппозиции с требованием отставки Пашиняна. Оппозиция обвиняет его в подписании трехстороннего заявления, согласно которому под контроль Азербайджана должны перейти семь районов вокруг Нагорного Карабаха и часть территории самой непризнанной республики.