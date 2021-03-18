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Ситуація у Карабасі: Байден заявив, що США співпрацюватимуть з Азербайджаном для миру у регіоні

Київ • УНН

 • 13694 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація має намір працювати з Азербайджаном для досягнення регіонального миру, пише УНН.

Деталі

“Моя адміністрація буде працювати з Азербайджаном в рішенні питань, пов’язаних з безпекою і регіональним миром, які викликають загальне занепокоєння. Як країна — співголова Мінської групи ОБСЄ, ми віддані надання сприяння сторонам для досягнення довгострокового мирного врегулювання нагірно-карабаського конфлікту, заохочення примирення між Вірменією і Азербайджаном в ім’я благополучного і мирного майбутнього”, — йдеться з привітанні Байдена президенту Азербайджану Ільхаму Алієву з нагоди свята Новруз. Текст послання опублікований в четвер на сайті глави азербайджанської держави.

Американський президент також підкреслив, що його адміністрація підтримує зусилля Азербайджану, спрямовані на диверсифікацію економіки і розвиток енергетичних можливостей в Каспійському морі. “США мають намір розглянути нові можливості для економічного співробітництва”, — наголошується у привітанні.

Напередодні

Азербайджан в відповідно до своїх зобов’язань передав Вірменії всіх військовополонених. Про це заявив у понеділок міністр закордонних справ країни Джейхун Байрамов на брифінгу за підсумками переговорів з главою МЗС Швеції, чинною головою ОБСЄ Анн Лінде.

Раніше старший науковий співробітник “Фонду Карнегі” Томас де Ваал представив доповідь про ситуацію в Нагірному Карабасі до початку лютого, в якій виклав дипломатичні, політичні, економічні та гуманітарні проблеми, що залишилися без рішення після війни вересня-листопада 2020 року: згідно з даними доповіді жодна зі сторін не вирішила всі свої завдання, а РФ в ролі миротворця опинилася перед складним вибором.

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