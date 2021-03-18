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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 41352 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 59508 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 107060 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 142881 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194589 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Ситуация в Карабахе: Байден заявил, что США будут сотрудничать с Азербайджаном для мира в регионе

Ситуация в Карабахе: Байден заявил, что США будут сотрудничать с Азербайджаном для мира в регионе

Киев  •  УНН

 • 13680 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Президент США Джо Байден заявил, что его администрация намерена работать с Азербайджаном для достижения регионального мира, пишет УНН.

Детали

“Моя администрация будет работать с Азербайджаном в решении вызывающих общее беспокойство вопросов, связанных с безопасностью и региональным миром. Как страна — сопредседатель Минской группы ОБСЕ, мы привержены оказанию содействия сторонам для достижения долгосрочного мирного урегулирования нагорнокарабахского конфликта, поощрению примирения между Арменией и Азербайджаном во имя благополучного и мирного будущего”, — говорится с поздравлении Байдена президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю праздника Новруз. Текст послания опубликован в четверг на сайте главы азербайджанского государства.

Американский президент также подчеркнул, что его администрация поддерживает усилия Азербайджана, направленные на диверсификацию экономики и развитие энергетических возможностей в Каспийском море. “США намерены рассмотреть новые возможности для экономического сотрудничества”, — подчеркивается в поздравлении.

Накануне

Азербайджан в соответствии со своими обязательствами передал Армении всех военнопленных. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел страны Джейхун Байрамов на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде.

Ранее старший научный сотрудник “Фонда Карнеги” Томас де Ваал представил доклад о ситуации в Нагорном Карабахе к началу февраля, в котором изложил дипломатические, политические, экономические и гуманитарные проблемы, оставшиеся без решения после войны сентября-ноября 2020 года: согласно данным доклада ни одна из сторон не решила все свои задачи, а РФ в роли миротворца стала перед трудным выбором.

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