Ситуация в Карабахе: Байден заявил, что США будут сотрудничать с Азербайджаном для мира в регионе
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Президент США Джо Байден заявил, что его администрация намерена работать с Азербайджаном для достижения регионального мира, пишет УНН.
Детали
“Моя администрация будет работать с Азербайджаном в решении вызывающих общее беспокойство вопросов, связанных с безопасностью и региональным миром. Как страна — сопредседатель Минской группы ОБСЕ, мы привержены оказанию содействия сторонам для достижения долгосрочного мирного урегулирования нагорнокарабахского конфликта, поощрению примирения между Арменией и Азербайджаном во имя благополучного и мирного будущего”, — говорится с поздравлении Байдена президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю праздника Новруз. Текст послания опубликован в четверг на сайте главы азербайджанского государства.
Американский президент также подчеркнул, что его администрация поддерживает усилия Азербайджана, направленные на диверсификацию экономики и развитие энергетических возможностей в Каспийском море. “США намерены рассмотреть новые возможности для экономического сотрудничества”, — подчеркивается в поздравлении.
Накануне
Азербайджан в соответствии со своими обязательствами передал Армении всех военнопленных. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел страны Джейхун Байрамов на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде.
Ранее старший научный сотрудник “Фонда Карнеги” Томас де Ваал представил доклад о ситуации в Нагорном Карабахе к началу февраля, в котором изложил дипломатические, политические, экономические и гуманитарные проблемы, оставшиеся без решения после войны сентября-ноября 2020 года: согласно данным доклада ни одна из сторон не решила все свои задачи, а РФ в роли миротворца стала перед трудным выбором.