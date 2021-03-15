Ситуація у Карабасі: Азербайджан заявив, що передав Вірменії усіх її полонених

Деталі

“Позиція азербайджанської держави в цьому питанні дуже відкрита і ясна. Ми відповідно до тристоронньої заяви (від 9 листопада минулого року) передали вірменській стороні всіх військовополонених, взятих під час військових дій (у Карабасі) і до їх початку”, — сказав азербайджанський міністр.

Байрамов підкреслив, що Азербайджан почав передавати військовополонених раніше, ніж це зробила Вірменія, ще в ході бойових дій.

Торкаючись утримуваних в даний час азербайджанською стороною вірменських військовослужбовців, глава МЗС підкреслив, що вони не вважаються військовополоненими, так як були затримані не під час військових дій. “Ці люди були затримані значно пізніше завершення бойових дій і підписання тристоронньої заяви, а точніше, 26 листопада 2020 року. Вони були призвані з Ширакської області Вірменії і перекинуті у Карабах, скоїли злочини, в результаті яких загинули азербайджанські військовослужбовці та цивільні особи. Слідчі дії щодо них тривають”, — додав міністр.

Доповнення

Старший науковий співробітник “Фонду Карнегі” Томас де Ваал представив доповідь про ситуацію в Нагірному Карабасі до початку лютого, в якій виклав дипломатичні, політичні, економічні та гуманітарні проблеми, що залишилися без рішення після війни вересня-листопада 2020 року: згідно з даними доповіді жодна з сторін не вирішила всі свої завдання, а РФ в ролі миротворця опинилася перед складним вибором.