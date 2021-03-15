Ситуация в Карабахе: Азербайджан заявил, что передал Армении всех ее пленных

Детали

“Позиция азербайджанского государства в этом вопросе очень открытая и ясная. Мы в соответствии с трехсторонним заявлением (от 9 ноября прошлого года) передали армянской стороне всех военнопленные, взятых во время военных действий (в Карабахе) и до их начала”, — сказал азербайджанский министр.

Байрамов подчеркнул, что Азербайджан начал передавать военнопленных раньше, чем это сделала Армения, еще в ходе боевых действий.

Касаясь удерживаемых в настоящее время азербайджанской стороной армянских военнослужащих, глава МИД подчеркнул, что они не считаются военнопленными, так как были задержаны не во время военных действий. “Эти люди были задержаны значительно позднее завершения боевых действий и подписания трехстороннего заявления, а точнее, 26 ноября 2020 года. Они были призваны из Ширакской области Армении и переброшены в Карабах, совершили преступления, в результате которых погибли азербайджанские военнослужащие и гражданские лица. Следствие действия в отношении них продолжаются”, — добавил министр.

Дополнение

Старший научный сотрудник “Фонда Карнеги” Томас де Ваал представил доклад о ситуации в Нагорном Карабахе к началу февраля, в котором изложил дипломатические, политические, экономические и гуманитарные проблемы, оставшиеся без решения после войны сентября-ноября 2020 года: согласно данным доклада ни одна из сторон не решила все свои задачи, а РФ в роли миротворца стала перед трудным выбором.