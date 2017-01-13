Ситуація навколо Б.Тодурова та У.Супрун - це не конфлікт особистостей, це конфлікт українців з МОЗ – звернення

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Конфлікт між керівником Інституту серця Борисом Тодуровим і в.о. міністра охорони здоров’я Уляною Супрун, це далеко не особистий конфлікт - це конфлікт між Міністерством охорони здоров’я і медичною спільнотою, громадянами України, на передньому краї якого стоять медичні працівники. Про це у своєму відеозверненні заявив Голова Української федерації роботодавців охорони здоров'я Володимир Загородній, передає УНН.

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“Конфлікт, який спонукає мене звернутися до медичної спільноти, до Міністерства охорони здоров’я і безпосередньо до Уряду і голови уряду Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням про недопустимість подібних ситуацій, яка на сьогоднішній день розкручується в Національній системі охорони здоров’я на фоні конфлікту ніби то між членом-кореспондентом академії медичних наук Б.Тодуровим і Міністерством охорони здоров’я.

Це далеко не особистий конфлікт, і я розумію, що міністерству вигідно перенести його в особистий конфлікт між Б.Тодуровим і Міністерством.

Але я маю сказати, що всі сьогодні мають усвідомити, що це конфлікт між медичною спільнотою і міністерством охорони здоров’я. Це конфлікт між міністерством охорони здоров’я і громадянами України на передньому краї якого стоять медичні працівники”, — сказав В.Загородній.

Нагадаємо, У.Супрун вже більше місяця є нелегітимним в.о. міністра охорони здоров’я.

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