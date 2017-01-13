Ситуация вокруг Б.Тодурова и У.Супрун - это не конфликт личностей, это конфликт украинцев и Минздрава - обращение
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Конфликт между руководителем Института сердца Борисом Тодуровым и и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун, это далеко не личный конфликт - это конфликт между Министерством здравоохранения и медицинским сообществом, гражданами Украины, в авангарде которого стоят медицинские работники. Об этом в своем видеообращении заявил Глава Украинской федерации работодателей здравоохранения Владимир Загородний, передает УНН.
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"Конфликт, который побуждает меня обратиться к медицинскому сообществу, в Министерство здравоохранения и непосредственно к правительству и главе правительства Премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой о недопустимости подобных ситуаций, которая на сегодняшний день раскручивается в Национальной системе здравоохранения на фоне конфликта якобы между членом-корреспондентом академии медицинских наук Б.Тодуровым и Министерством здравоохранения.
Это далеко не личный конфликт, и я понимаю, что министерству выгодно перенести его в личный конфликт между Б.Тодуровым и Министерством.
Но я должен сказать, что все сегодня должны осознать, что это конфликт между медицинским сообществом и министерством здравоохранения. Это конфликт между министерством здравоохранения и гражданами Украины в авангарде которого стоят медицинские работники", - сказал В.Загородний.
Напомним, У.Супрун уже больше месяца является нелегитимным и.о. министра здравоохранения.