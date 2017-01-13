Ситуация вокруг Б.Тодурова и У.Супрун - это не конфликт личностей, это конфликт украинцев и Минздрава - обращение

ukru
12 марта, 19:49 • 100600 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 127238 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 115954 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 113164 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 140686 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 114412 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 121355 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130371 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140449 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144693 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Прекращение огня в Украине можно достичь в течение нескольких дней - Рубио

Прекращение огня в Украине можно достичь в течение нескольких дней - Рубио

12 марта, 18:51 • 27533 просмотра
В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

12 марта, 20:50 • 49029 просмотра
Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

12 марта, 20:59 • 50487 просмотра
Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

12 марта, 21:54 • 32314 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

03:06 • 52135 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 100606 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 127248 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 105050 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 112330 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 140687 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 139039 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 147070 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 151847 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 150236 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 153548 просмотра
Актуальное
Ситуация вокруг Б.Тодурова и У.Супрун - это не конфликт личностей, это конфликт украинцев и Минздрава - обращение

Ситуация вокруг Б.Тодурова и У.Супрун - это не конфликт личностей, это конфликт украинцев и Минздрава - обращение

Киев • УНН

 • 13516 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Конфликт между руководителем Института сердца Борисом Тодуровым и и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун, это далеко не личный конфликт - это конфликт между Министерством здравоохранения и медицинским сообществом, гражданами Украины, в авангарде которого стоят медицинские работники. Об этом в своем видеообращении заявил Глава Украинской федерации работодателей здравоохранения Владимир Загородний, передает УНН.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Б.Тодуров спас тысячи жизней в то время, когда такие как У.Супрун их загубили

"Конфликт, который побуждает меня обратиться к медицинскому сообществу, в Министерство здравоохранения и непосредственно к правительству и главе правительства Премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой о недопустимости подобных ситуаций, которая на сегодняшний день раскручивается в Национальной системе здравоохранения на фоне конфликта якобы между членом-корреспондентом академии медицинских наук Б.Тодуровым и Министерством здравоохранения.

Это далеко не личный конфликт, и я понимаю, что министерству выгодно перенести его в личный конфликт между Б.Тодуровым и Министерством.

Но я должен сказать, что все сегодня должны осознать, что это конфликт между медицинским сообществом и министерством здравоохранения. Это конфликт между министерством здравоохранения и гражданами Украины в авангарде которого стоят медицинские работники", - сказал В.Загородний.

Напомним, У.Супрун уже больше месяца является нелегитимным и.о. министра здравоохранения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Здоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы