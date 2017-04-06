Ситуація на складі з озброєнням в Балаклії стабільна - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Наразі ситуація на складі з боєприпасами є стабільною, вибухи чи пожежа не фіксуються. Про це повідомив під час брифінгу голова ДСНС України Миколи Чечоткін, передає УНН.
“На цей час на технічній території арсеналу ситуація стабільна, пожежа ліквідована, протягом останніх кількох днів вибухів не фіксувалося”, — заявив М.Чечоткін.
За його словами, під час робіт піротехніками було вилучено і передано збройним силам понад 10 тис. 700 вибухонебезпечних предметів.
Він додав, що всі забруднені території боєприпасами позначені знаками мінної небезпеки і проводиться роз’яснювальна робота серед населення
Як повідомляв УНН, під час очищення піротехнічними підрозділами ДСНС територій навколо м.Балаклія від вибухонебезпечних предметів, 10-кілометрову зону забруднення було зменшено до 1 км.
Нагадаємо, від боєприпасів очистили 10 населених пунктів в районі вибухів на Харківщині.