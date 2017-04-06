Ситуация на складе с вооружением в Балаклее стабильная - ГосЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Сейчас ситуация на складе с боеприпасами стабильна, взрывы или пожар не фиксируются. Об этом сообщил во время брифинга председатель ГосЧС Украины Николай Чечоткин, передает УНН.
“В настоящее время на технической территории арсенала ситуация стабильная, пожар ликвидирован, в течение последних нескольких дней взрывов не фиксировалось”, — заявил М.Чечоткин.
По его словам, во время работ пиротехниками было изъято и передано вооруженным силам более 10 тыс. 700 взрывоопасных предметов.
Он добавил, что все загрязненные территории боеприпасами обозначены знаками минной опасности и проводится разъяснительная работа среди населения.
Как сообщал УНН, во время очистки пиротехническими подразделениями ГочЧС территорий вокруг Балаклея от взрывоопасных предметов, 10-километровую зону загрязнения был уменьшен до 1 км.
Напомним, от боеприпасов очистили 10 населенных пунктов в районе взрывов в Харьковской области.