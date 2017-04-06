Ситуация на складе с вооружением в Балаклее стабильная - ГосЧС

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 68860 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108949 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166925 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122475 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120216 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114422 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105498 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107338 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103793 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157816 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ситуация на складе с вооружением в Балаклее стабильная - ГосЧС

Ситуация на складе с вооружением в Балаклее стабильная - ГосЧС

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Сейчас ситуация на складе с боеприпасами стабильна, взрывы или пожар не фиксируются. Об этом сообщил во время брифинга председатель ГосЧС Украины Николай Чечоткин, передает УНН.

“В настоящее время на технической территории арсенала ситуация стабильная, пожар ликвидирован, в течение последних нескольких дней взрывов не фиксировалось”, — заявил М.Чечоткин.

По его словам, во время работ пиротехниками было изъято и передано вооруженным силам более 10 тыс. 700 взрывоопасных предметов.

Он добавил, что все загрязненные территории боеприпасами обозначены знаками минной опасности и проводится разъяснительная работа среди населения.

Как сообщал УНН, во время очистки пиротехническими подразделениями ГочЧС территорий вокруг Балаклея от взрывоопасных предметов, 10-километровую зону загрязнения был уменьшен до 1 км.

Напомним, от боеприпасов очистили 10 населенных пунктов в районе взрывов в Харьковской области.

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