Ситуація на складах у Чернігівській області: за годину пролунало 13 вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. У Чернігівській області у період з 21 до 22 год. на території арсеналу зберігання боєприпасів спостерігалась детонація боєприпасів до 13 вибухів, передає УНН із посиланням на ДСНС.
За інформацією рятувальників, авіацією ДСНС здійснено авіаційну розвідку технічної території арсеналу, двома пожежними літаками АН-32П проведено 12 скидів води (48 тон) у межах арсеналу та вертольотом МІ-8МТ поза технічною територією — 19 скидів (38 тони), всього з початку робіт — 97 скидів води (704 тони)
Крім того, піротехнічними підрозділами відпрацьовано 49 заявок, всього з початку робіт відпрацьовано — 230 заявок. У ДСНС також відзначили, що проводиться розвантаження вибухонебечних предметів виявлених в ході очищення території, прилеглої до арсеналу.
Нагадуємо, що за останніми даними за годину пролунало більше 40 вибухів.