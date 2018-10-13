Ситуация на складах в Черниговской области: за час прозвучало 13 взрывов

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 116130 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 124124 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 163757 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151337 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139748 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130030 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 177709 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118263 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141778 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 октября. УНН. В Черниговской области в период с 21 до 22 ч. на территории арсенала хранения боеприпасов наблюдалась детонация боеприпасов до 13 взрывов, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

По информации спасателей, авиацией ГСЧС осуществлено авиационную разведку технической территории арсенала, двумя пожарными самолетами АН-32П проведено 12 сбросов воды (48 тонн) в пределах арсенала и вертолетом МИ-8МТ вне технической территории — 19 сбросов (38 тонны), всего с начала работ — 97 сбросов воды (704 тонны)

Кроме того, пиротехническими подразделениями отработано 49 заявок, всего с начала работ отработано — 230 заявок. В ГСЧС также отметили, что проводится разгрузка взрывоопасных предметов выявленных в ходе очистки территории, прилегающей к арсеналу.

Напоминаем, что по последним данным в час прозвучало более 40 взрывов.

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