Ситуация на складах в Черниговской области: за час прозвучало 13 взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. В Черниговской области в период с 21 до 22 ч. на территории арсенала хранения боеприпасов наблюдалась детонация боеприпасов до 13 взрывов, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
По информации спасателей, авиацией ГСЧС осуществлено авиационную разведку технической территории арсенала, двумя пожарными самолетами АН-32П проведено 12 сбросов воды (48 тонн) в пределах арсенала и вертолетом МИ-8МТ вне технической территории — 19 сбросов (38 тонны), всего с начала работ — 97 сбросов воды (704 тонны)
Кроме того, пиротехническими подразделениями отработано 49 заявок, всего с начала работ отработано — 230 заявок. В ГСЧС также отметили, что проводится разгрузка взрывоопасных предметов выявленных в ходе очистки территории, прилегающей к арсеналу.
Напоминаем, что по последним данным в час прозвучало более 40 взрывов.