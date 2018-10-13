Ситуація у Чернігівській області: за годину пролунало більше 40 вибухів

За інформацією рятувальників, авіацією ДСНС здійснено авіаційну розвідку технічної території арсеналу, двома пожежними літаками АН-32П проведено 12 скидів води (48 тон) у межах арсеналу та вертольотом МІ-8МТ поза технічною територією – 19 скидів (38 тони), всього з початку робіт – 97 скидів води (704 тони)

Крім того, піротехнічними підрозділами відпрацьовано 49 заявок, всього з початку робіт відпрацьовано – 230 заявок;

У ДСНС також відзначили, що проводиться розвантаження вибухонебечних предметів виявлених в ході очищення території, прилеглої до арсеналу.

"Психологами ДСНС надано психологічну допомогу 360 особам (всього з початку робіт – 2000 осіб)", - йдеться у повідомленні

За інформацією рятувальників, загиблих і травмованих внаслідок надзвичайної ситуації не зафіксовано.

Як повідомляв УНН, станом на 7 ранку в районі військових складів під Ічнею фіксується 1 вибух на годину.