Ситуація у Чернігівській області: за годину пролунало більше 40 вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. У Чернігівській області у період з 17 до 18 год. на території арсеналу зберігання боєприпасів спостерігалась детонація боєприпасів до 44 вибухів, передає УНН із посиланням на ДСНС.
За інформацією рятувальників, авіацією ДСНС здійснено авіаційну розвідку технічної території арсеналу, двома пожежними літаками АН-32П проведено 12 скидів води (48 тон) у межах арсеналу та вертольотом МІ-8МТ поза технічною територією – 19 скидів (38 тони), всього з початку робіт – 97 скидів води (704 тони)
Крім того, піротехнічними підрозділами відпрацьовано 49 заявок, всього з початку робіт відпрацьовано – 230 заявок;
У ДСНС також відзначили, що проводиться розвантаження вибухонебечних предметів виявлених в ході очищення території, прилеглої до арсеналу.
"Психологами ДСНС надано психологічну допомогу 360 особам (всього з початку робіт – 2000 осіб)", - йдеться у повідомленні
За інформацією рятувальників, загиблих і травмованих внаслідок надзвичайної ситуації не зафіксовано.
Як повідомляв УНН, станом на 7 ранку в районі військових складів під Ічнею фіксується 1 вибух на годину.