Пожежа на складах боєприпасів: на Чернігівщині більше не чути вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Станом на 10 годину 13 жовтня, протягом останньої години, на території арсеналу зберігання боєприпасів на Чернігівщині, детонація боєприпасів не спостерігається. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
У ДСНС нагадали, що упродовж дня 12 жовтня літаками Ан-32П та вертольотом Мі-8 ДСНС продовжувалось гасіння окремих осередків пожежі, здійснено 39 скидів води (186 тонн), всього з початку робіт – 85 скидів (554 тонн).
Крім того, піротехнічними підрозділами ДСНС продовжується очищення 16-ти кілометрової зони прилеглої до арсеналу.
"Протягом доби проводилося очищення 16 населених пунктах розташованих навколо арсеналу, завершено роботи у 6 населених пунктах", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, станом на 7 ранку в районі військових складів під Ічнею фіксується 1 вибух на годину.