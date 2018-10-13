Пожар на складах боеприпасов: в Черниговской области больше не слышно взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. По состоянию на 10:00 13 октября, в течение последнего часа, на территории арсенала хранения боеприпасов в Черниговской области, детонация боеприпасов не наблюдается. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС.
В ГСЧС напомнили, что в течение дня 12 октября самолетами Ан-32П и вертолетом Ми-8 ГСЧС продолжалось тушение отдельных очагов пожара, осуществлено 39 сбросов воды (186 тонн), всего с начала работ - 85 сбросов (554 тонн).
Кроме того, пиротехническими подразделениями ГСЧС продолжается очистка 16-ти километровой зоны прилегающей к арсеналу.
"В течение суток проводилась очистка 16 населенных пунктов, расположенных вокруг арсенала, завершены работы в 6 населенных пунктах", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, по состоянию на 7 утра в районе военных складов под Ичней фиксируется 1 взрыв в час.