Ситуація на ринку оренди житла буде залежати від карантину — експерт

"Поки, традиційно, ситуація на ринку не змінилася ніяк. Цей період - кінець липня-початок серпня, навіть перша половина аж до другої декади - вони завжди були, з огляду на те, що відпускний період так званий - завжди ринок був в такому, завислому, стані. Тобто, червень-липень були досить активними. Як буде розвиватися ситуація вже починаючи з кінця серпня на осінь - жоден експерт зараз вам не скаже. Тому що це буде залежати від того, як буде розв'язано питання, перш за все, з навчанням. Залежно від умов карантину: будуть його продовжувати, не будуть. Якщо будуть, то на яких умовах, чи з можливістю онлайн-навчання. Або знову перейдуть в режим офлайн", - зазначив Рубанов.

Від цього залежить, чи будуть приїжджати студенти, продовжив експерт.

"Відповідно, орендувати житло тут, у Києві, поки що під питанням. Я думаю, що вже після свята, після 24 серпня, буде зрозуміло. Від цього буде залежати ситуація на ринку оренди", - додав Рубанов.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що університети можуть самі визначати, коли та в якій формі вони повинні почати освітній процес у новому навчальному році.



