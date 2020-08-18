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Ситуація на ринку оренди житла буде залежати від карантину — експерт

Ситуація на ринку оренди житла буде залежати від карантину — експерт

Київ • УНН

 • 16704 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Ситуація на ринку оренди житла буде залежати від того, як розв'яжуть питання з навчанням студентів - чи буде продовжено карантин і в якій формі буде відбуватися навчання. Про це в коментарі УНН сказав голова правління професійної асоціації рієлторів і сертифікованих аналітиків Олександр Рубанов.

"Поки, традиційно, ситуація на ринку не змінилася ніяк. Цей період - кінець липня-початок серпня, навіть перша половина аж до другої декади - вони завжди були, з огляду на те, що відпускний період так званий - завжди ринок був в такому, завислому, стані. Тобто, червень-липень були досить активними. Як буде розвиватися ситуація вже починаючи з кінця серпня на осінь - жоден експерт зараз вам не скаже. Тому що це буде залежати від того, як буде розв'язано питання, перш за все, з навчанням. Залежно від умов карантину: будуть його продовжувати, не будуть. Якщо будуть, то на яких умовах, чи з можливістю онлайн-навчання. Або знову перейдуть в режим офлайн", - зазначив Рубанов.

Від цього залежить, чи будуть приїжджати студенти, продовжив експерт.

"Відповідно, орендувати житло тут, у Києві, поки що під питанням. Я думаю, що вже після свята, після 24 серпня, буде зрозуміло. Від цього буде залежати ситуація на ринку оренди", - додав Рубанов.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що університети можуть самі визначати, коли та в якій формі вони повинні почати освітній процес у новому навчальному році.

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