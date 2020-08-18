Ситуация на рынке аренды жилья будет зависеть от карантина — эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Ситуация на рынке аренды жилья будет зависеть от того, как решат вопрос с обучением студентов - будет ли продлен карантин и в какой форме будет происходить обучение. Об этом в комментарии УНН сказал глава правления профессиональной ассоциации риелторов и сертифицированных аналитиков Александр Рубанов.
"Пока, традиционно, ситуация на рынке не изменилась никак. Этот период - конец июля-начало августа, даже первая половина вплоть до второй декады - они всегда были, ввиду того, что отпускной период так называемый - всегда рынок был в таком, зависшем, состоянии. То есть, июнь-июль были достаточно активными. Как будет развиваться ситуация уже начиная с конца августа на осень - ни один эксперт сейчас вам не скажет. Потому что это будет зависеть от того, как будет решен вопрос, прежде всего, с обучением. В зависимости от условий карантина: будут его продлевать, не будут. Если будут, то на каких условиях, с возможностью ли онлайн-обучения. Или опять перейдут в режим офлайн", - отметил Рубанов.
От этого зависит, будут ли приезжать студенты, продолжил эксперт.
"Соответственно, арендовать жилье здесь, в Киеве, пока еще под вопросом. Я думаю, что уже после праздника, после 24 августа, будет понятно. От этого будет зависеть ситуация на рынке аренды", - добавил Рубанов.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что университеты могут сами определять, когда и в какой форме они должны начать образовательный процесс в новом учебном году.