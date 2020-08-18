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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 83014 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101903 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126706 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107355 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127351 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101259 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102086 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104046 просмотра

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4 марта, 07:12 • 101507 просмотра

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Ситуация на рынке аренды жилья будет зависеть от карантина — эксперт

Ситуация на рынке аренды жилья будет зависеть от карантина — эксперт

Киев  •  УНН

 • 16699 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Ситуация на рынке аренды жилья будет зависеть от того, как решат вопрос с обучением студентов - будет ли продлен карантин и в какой форме будет происходить обучение. Об этом в комментарии УНН сказал глава правления профессиональной ассоциации риелторов и сертифицированных аналитиков Александр Рубанов.

"Пока, традиционно, ситуация на рынке не изменилась никак. Этот период - конец июля-начало августа, даже первая половина вплоть до второй декады - они всегда были, ввиду того, что отпускной период так называемый - всегда рынок был в таком, зависшем, состоянии. То есть, июнь-июль были достаточно активными. Как будет развиваться ситуация уже начиная с конца августа на осень - ни один эксперт сейчас вам не скажет. Потому что это будет зависеть от того, как будет решен вопрос, прежде всего, с обучением. В зависимости от условий карантина: будут его продлевать, не будут. Если будут, то на каких условиях, с возможностью ли онлайн-обучения. Или опять перейдут в режим офлайн", - отметил Рубанов.

От этого зависит, будут ли приезжать студенты, продолжил эксперт.

"Соответственно, арендовать жилье здесь, в Киеве, пока еще под вопросом. Я думаю, что уже после праздника, после 24 августа, будет понятно. От этого будет зависеть ситуация на рынке аренды", - добавил Рубанов.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что университеты могут сами определять, когда и в какой форме они должны начать образовательный процесс в новом учебном году.

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