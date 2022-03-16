Ситуація на Луганщині: ворог знищив приватні будинки у трьох містах регіону
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Російські окупанти сьогодні масово обстріляли об’єкти критичної інфраструктури на Луганщині. Внаслідок обстрілів, у трьох містах регіону знищено приватні будинки. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, пише УНН.
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Так, у Попасній сьогодні було зруйновано приватний будинок – під завалами опинилися люди. Рятувальникам вдалося одразу врятувати одну людину, однак роботи довелось призупинити через повторний вогню росіян.
Крім того, у Попасній пошкоджені будівлі двох пожежних частин.
Російська армія продовжує бити по об’єктах критичної інфраструктури.
Ворог сьогодні влучив у будівлю Укртелекому, де рятувальники працюють й до сих пір – полум’ям охоплено близько 1000 квадратних метрів. Всіх людей, які там знаходилися, евакуювали.
У Сєвєродонецьку унаслідок російського вторгнення палали будинки по вул. Курчатова, Новікова, Вілесова, проспекту Гвардійський, у Сиротиному.
У Рубіжному – по вул. Менделєєва, Радянська, Хіміків, Визволителів, Залізнодорожня, Шкільна, тощо.
Додамо
Сьогодні стало відомо, що у Луганській області авіація російських окупантів обстріляла позиції своїх військ.