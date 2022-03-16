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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Ситуація на Луганщині: ворог знищив приватні будинки у трьох містах регіону

Ситуація на Луганщині: ворог знищив приватні будинки у трьох містах регіону

Київ • УНН

 • 63214 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Російські окупанти сьогодні масово обстріляли об’єкти критичної інфраструктури на Луганщині. Внаслідок обстрілів, у трьох містах регіону знищено приватні будинки. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, пише УНН.

Деталі

Так, у Попасній сьогодні було зруйновано приватний будинок – під завалами опинилися люди. Рятувальникам вдалося одразу врятувати одну людину, однак роботи довелось призупинити через повторний вогню росіян.

Крім того, у Попасній пошкоджені будівлі двох пожежних частин.

Російська армія продовжує бити по об’єктах критичної інфраструктури.

Ворог сьогодні влучив у будівлю Укртелекому, де рятувальники працюють й до сих пір – полум’ям охоплено близько 1000 квадратних метрів. Всіх людей, які там знаходилися, евакуювали.

У Сєвєродонецьку унаслідок російського вторгнення палали будинки по вул. Курчатова, Новікова, Вілесова, проспекту Гвардійський, у Сиротиному.

У Рубіжному – по вул. Менделєєва, Радянська, Хіміків, Визволителів, Залізнодорожня, Шкільна, тощо.

Додамо

Сьогодні стало відомо, що у Луганській області авіація російських окупантів обстріляла позиції своїх військ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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