Ситуация в Луганской области: враг уничтожил частные дома в трех городах региона
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Российские оккупанты сегодня массово обстреляли объекты критической инфраструктуры в ЛУганской области. В результате обстрелов, в трех городах региона уничтожены частные дома. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, пишет УНН.
Детали
Так, в Попасной сегодня был разрушен частный дом - под завалами оказались люди. Спасателям удалось сразу спасти одного человека, однако работы пришлось приостановить из-за повторного огня русских.
Кроме того, в Попасной повреждены здания двух пожарных частей.
Русская армия продолжает бить по объектам критической инфраструктуры.
Враг сегодня попал в здание Укртелекома, где спасатели работают и до сих пор - пламенем охвачено около 1000 квадратных метров. Всех людей, которые там находились, эвакуировали.
В Северодонецке вследствие русского вторжения горели дома по ул. Курчатова, Новикова, Вилесова, проспекту Гвардейском, в Сиротино.
В Рубежном - по ул. Менделеева, Советская, Химиков, Освободителей, Железнодорожная, Школьная и др.
Добавим
Сегодня стало известно, что в Луганской области авиация российских оккупантов обстреляла позиции своих войск.