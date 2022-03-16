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Ситуация в Луганской области: враг уничтожил частные дома в трех городах региона

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Российские оккупанты сегодня массово обстреляли объекты критической инфраструктуры в ЛУганской области. В результате обстрелов, в трех городах региона уничтожены частные дома. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, пишет УНН.

Детали

Так, в Попасной сегодня был разрушен частный дом - под завалами оказались люди. Спасателям удалось сразу спасти одного человека, однако работы пришлось приостановить из-за повторного огня русских.

Кроме того, в Попасной повреждены здания двух пожарных частей.

Русская армия продолжает бить по объектам критической инфраструктуры.

Враг сегодня попал в здание Укртелекома, где спасатели работают и до сих пор - пламенем охвачено около 1000 квадратных метров. Всех людей, которые там находились, эвакуировали.

В Северодонецке вследствие русского вторжения горели дома по ул. Курчатова, Новикова, Вилесова, проспекту Гвардейском, в Сиротино.

В Рубежном - по ул. Менделеева, Советская, Химиков, Освободителей, Железнодорожная, Школьная и др.

Добавим

Сегодня стало известно, что в Луганской области авиация российских оккупантов обстреляла позиции своих войск.

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