Ситуація на КПВВ у зоні ООС: у чергах застрягли понад 320 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Зранку в суботу, 28 вересня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення операції Об'єднаних сил у чергах застрягли 325 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 35/60; "Мар’їнка" – 20/90; "Новотроїцьке" – 70/40; "Гнутове" – 10/0", - йдеться в повідомленні.
Прикордонники зазначили, що за минулу добу пасажиро-транспортний потік збільшився у порівнянні з попередньою добою. Загалом через КПВВ прослідувало 48,2 тисячі осіб та 5,7 тисячі транспортних засобів.
Сьогодні всі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі, пропускні операції здійснюються з 07:00 до 18:30.
Нагадаємо, 23 вересня на контрольних пунктах в’їзду-виїзду “Чонгар” та “Каланчак” на адмінкордоні анексованого Криму з Херсонською областю розпочались будівельні робити.