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Ситуация на КПВВ в зоне ООС: в очередях застряли более 320 автомобилей

Киев • УНН

 • 10683 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Утром в субботу, 28 сентября, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях застряли 325 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Ситуация на КПВВ в зоне ООС: в очередях застряли более 320 автомобилей

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 35/60; "Марьинка" - 20/90; "Новотроицкое" - 70/40; "Гнутово" - 10/0", - говорится в сообщении.

Пограничники отметили, что за минувшие сутки пассажиро-транспортный поток увеличился по сравнению с предыдущими сутками. В общем через КПВВ проследовало 48,2 тысячи человек и 5,7 тысячи транспортных средств.

Сегодня все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 07:00 до 18:30.

Напомним, 23 сентября на контрольных пунктах въезда-выезда "Чонгар" и "Каланчак" на админгранице аннексированного Крыма с Херсонской областью начались строительные работы.

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