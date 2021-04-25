Ситуація на Донбасі: зафіксовано три порушення "тиші", бойовики стріляли з мінометів та гранатометів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Протягом поточної доби, 25 квітня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню, передає УНН із посиланням на пресцентр ООС.
Деталі
Поблизу селища Південне ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем.
Неподалік населеного пункту Піски окупанти двічі здійснили обстріли з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Цитата
"Бойових втрат серед наших захисників немає", - йдеться у повідомленні.
Раніше
Протягом минулої доби, 24 квітня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.