Ситуація на Донбасі: зафіксовано три порушення "тиші", бойовики стріляли з мінометів та гранатометів

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Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 170175 перегляди

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17 березня, 12:39 • 177923 перегляди

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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Протягом поточної доби, 25 квітня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню, передає УНН із посиланням на пресцентр ООС.

Деталі

Поблизу селища Південне ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем.

Неподалік населеного пункту Піски окупанти двічі здійснили обстріли з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Цитата

"Бойових втрат серед наших захисників немає", - йдеться у повідомленні.

Раніше

Протягом минулої доби, 24 квітня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

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