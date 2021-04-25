Ситуация на Донбассе: зафиксировано три нарушения "тишины", боевики стреляли из минометов и гранатометов

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. В течение текущих суток, 25 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

Детали

Вблизи поселка Южное враг открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем.

Недалеко от населенного пункта Пески оккупанты дважды осуществили обстрелы из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Цитата

"Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.

Ранее

За прошедшие сутки, 24 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

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