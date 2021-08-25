Ситуація на Донбасі: зафіксовано два обстріли і проліт ворожого безпілотника
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Протягом поточної доби, 25 серпня, обліковано 2 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Про це УНН повідомили в Операції об'єднаних сил.
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Поблизу Новолуганського російські найманці обстріляли позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.
На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
"За поточну добу втрат серед українських військових немає. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ через встановлений координаційний механізм", - повідомили в пресцентрі ООС.
Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 1 гектар території та передали на знищення 2 вибухонебезпечних предмети.
Додамо
Російсько-окупаційні війська протягом минулої доби, 24 серпня, тричі порушили режим припинення вогню у зоні ООС. У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще двоє дістали поранення.