Ситуація на Донбасі: зафіксовано два обстріли і проліт ворожого безпілотника

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Поблизу Новолуганського російські найманці обстріляли позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.

На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

"За поточну добу втрат серед українських військових немає. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ через встановлений координаційний механізм", - повідомили в пресцентрі ООС.

Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 1 гектар території та передали на знищення 2 вибухонебезпечних предмети.

Додамо

Російсько-окупаційні війська протягом минулої доби, 24 серпня, тричі порушили режим припинення вогню у зоні ООС. У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще двоє дістали поранення.