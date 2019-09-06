Ситуація на Донбасі: зафіксовано 6 обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Упродовж поточної доби бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння, передає УНН із посиланням на пресцентр ООС.
Крім того, за даними пресцентру, бойовики застосовували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
Усі обстріли було зосереджено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД":
поблизу Павлополя з напрямку Українського – зі стрілецької зброї;
двічі в районі Водяного з напрямків Ужівки та Азова – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;
поблизу Лебединського з напрямку Саханки – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм;
неподалік Гранітного з напрямку Нова Мар’ївка – з артилерійських систем калібру 122 мм;
поблизу Красногорівки з напрямку Старомихайлівки – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, зазначено у повідомленні.
Нагадаємо, 5 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню.