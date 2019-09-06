Ситуация на Донбассе: зафиксировано 6 обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В течение текущих суток боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
Кроме того, по данным пресс-центра, боевики применяли ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
Все обстрелы было сосредоточено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК":
вблизи Павлополя по направлению Украинского - из стрелкового оружия;
дважды в районе Водяного из направлений Ужовки и Азова - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
вблизи Лебединского по направлению Саханки - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;
неподалеку Гранитного по направлению Новая Марьевка - из артиллерийских систем калибра 122 мм;
вблизи Красногоровки по направлению Старомихайловки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, говорится в сообщении.
Напомним, 5 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня.