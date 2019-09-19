Ситуація на Донбасі: за день бойовики здійснили 6 обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Упродовж доби бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, передає УНН із посиланням на пресцентр ООС.
"Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:
неподалік Миколаївки з напрямку Докучаєвська – зі стрілецької зброї; поблизу Богданівки з напрямку Петрівського – з озброєння БМП, гранатометів різних систем; двічі неподалік Водяного з напрямку Ужівки – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил:
поблизу Золотого з напрямку Садового – зі стрілецької зброї; неподалік Оріхового з напрямку з Березівського – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.
Нагадаємо, 18 вересня бойовики на Донбасі 5 разів порушили режим припинення вогню.