Ситуація на Донбасі: вдень бойовики 15 разів обстріляли цивільні об’єкти

ukru
Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
Ексклюзив
09:04 • 42789 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 75250 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 86335 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 88636 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 115767 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 163237 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 176257 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 214446 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 201396 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 187992 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.9 м/с
92 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 106864 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 44083 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 65286 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 117176 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 162205 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 162205 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 117174 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 261788 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 383886 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 638640 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 3894 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 88147 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 126601 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 152150 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 173086 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Ситуація на Донбасі: вдень бойовики 15 разів обстріляли цивільні об’єкти

Ситуація на Донбасі: вдень бойовики 15 разів обстріляли цивільні об’єкти

Київ • УНН

 • 57512 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. В районі проведення Операції об'єднаних сил з 12:00 до 16:00 російсько-окупаційні війська здійснили 15 обстрілів по цивільних об’єктах в 11 населених пунктах. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міноборони.

Цитата

"У період з 12:00 до 16:00 21 лютого 2022 року в районі проведення Операції об'єднаних сил російсько-окупаційними військами було здійснено 15 обстрілів по цивільних об’єктах в населених пунктах Щастя, Тарамчук, Павлопіль, Піски, Новотроїцьке, Авдіївка, Верхньоторецьке, Зайцеве, Луганське, Лопаскине, Троїцьке", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомили, що внаслідок обстрілу населеного пункту Щастя було пошкоджено високовольтні лінії Лутес – Щастя, Лутес – Новоайдар, Лутес – Чехірове та трансформаторна підстанція ПС “Щастяˮ, також відбулась зупинка Луганської теплоелектростанції. Без електроенергії залишилися близько 7300 мирних жителів. Знеструмлено населені пункти Передільське, Старий Айдар, Кряківка, Трьохізбенка;

Під час обстрілу КПВВ “Щастяˮ було пошкоджено головний тепловий колектор Щастинської теплоелектростанції. З метою усунення витоку теплої води подача опалення в населений пункт Щастя призупинена до закінчення обстрілів та ліквідації пошкоджень.

"В результаті обстрілу поблизу Щастинської теплоелектростанції пошкоджено склад паливно-мастильних матеріалів, де зберігається 14 тон дизельного палива та мастил, що призвело до його загоряння", - зазначається в повідомленні.

Також повідомили, що пошкодження житлових будинків, поранень та загибелі серед цивільного населення не зафіксовано.

Загалом за останні п’ять діб було зафіксовано 119 обстрілів цивільних об'єктів в населених пунктах Донецької та Луганської областей:

• пошкоджено 44 цивільних будинки,

• зруйновано 4 заклади освіти,

• пошкоджено 2 автомобілі та гараж,

• пошкоджено 11 об'єктів важливої інфраструктури,

• поранено 2 цивільні особи, дістали контузію - 3.

Доповнення

На Донбасі станом на 16:00 зафіксовано понад 30 ворожих порушень “режиму тиші”. У результаті постраждало двоє українських військовослужбовців.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$85,018.50
Золото
$3,164.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.40
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.16
Ethereum
$1,879.35