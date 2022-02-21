Ситуація на Донбасі: вдень бойовики 15 разів обстріляли цивільні об’єкти
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. В районі проведення Операції об'єднаних сил з 12:00 до 16:00 російсько-окупаційні війська здійснили 15 обстрілів по цивільних об’єктах в 11 населених пунктах. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міноборони.
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"У період з 12:00 до 16:00 21 лютого 2022 року в районі проведення Операції об'єднаних сил російсько-окупаційними військами було здійснено 15 обстрілів по цивільних об’єктах в населених пунктах Щастя, Тарамчук, Павлопіль, Піски, Новотроїцьке, Авдіївка, Верхньоторецьке, Зайцеве, Луганське, Лопаскине, Троїцьке", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомили, що внаслідок обстрілу населеного пункту Щастя було пошкоджено високовольтні лінії Лутес – Щастя, Лутес – Новоайдар, Лутес – Чехірове та трансформаторна підстанція ПС “Щастяˮ, також відбулась зупинка Луганської теплоелектростанції. Без електроенергії залишилися близько 7300 мирних жителів. Знеструмлено населені пункти Передільське, Старий Айдар, Кряківка, Трьохізбенка;
Під час обстрілу КПВВ “Щастяˮ було пошкоджено головний тепловий колектор Щастинської теплоелектростанції. З метою усунення витоку теплої води подача опалення в населений пункт Щастя призупинена до закінчення обстрілів та ліквідації пошкоджень.
"В результаті обстрілу поблизу Щастинської теплоелектростанції пошкоджено склад паливно-мастильних матеріалів, де зберігається 14 тон дизельного палива та мастил, що призвело до його загоряння", - зазначається в повідомленні.
Також повідомили, що пошкодження житлових будинків, поранень та загибелі серед цивільного населення не зафіксовано.
Загалом за останні п’ять діб було зафіксовано 119 обстрілів цивільних об'єктів в населених пунктах Донецької та Луганської областей:
• пошкоджено 44 цивільних будинки,
• зруйновано 4 заклади освіти,
• пошкоджено 2 автомобілі та гараж,
• пошкоджено 11 об'єктів важливої інфраструктури,
• поранено 2 цивільні особи, дістали контузію - 3.
Доповнення
На Донбасі станом на 16:00 зафіксовано понад 30 ворожих порушень “режиму тиші”. У результаті постраждало двоє українських військовослужбовців.