Ситуация на Донбассе: днем боевики 15 раз обстреляли гражданские объекты

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КИЕВ. 21 февраля. УНН. В районе проведения Операции объединенных сил с 12:00 до 16:00 российско-оккупационные войска совершили 15 обстрелов по гражданским объектам в 11 населенных пунктах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны.

Цитата

"В период с 12:00 до 16:00 21 февраля 2022 года в районе проведения Операции объединенных сил российско-оккупационными войсками было произведено 15 обстрелов по гражданским объектам в населенных пунктах Счастье, Тарамчук, Павлополь, Пески, Новотроицкое, Авдеевка, Верхнеторецкое, Зайцевое, Луганское, Лопаскине, Троицкое", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщили, что в результате обстрела населенного пункта Счастье были повреждены высоковольтные линии Лутес - Счастье, Лутес - Новоайдар, Лутес - Чехирово и трансформаторная подстанция ПС “Счастье", также произошла остановка Луганской теплоэлектростанции. Без электроэнергии остались около 7300 мирных жителей. Обесточены населенные пункты Передельска, Старый Айдар, Кряковка, Трехизбенка;

Во время обстрела КПВВ “Счастье" был поврежден главный тепловой коллектор Счастинской теплоэлектростанции. С целью устранения утечки теплой воды подача отопления в населенный пункт Счастье приостановлена до окончания обстрелов и ликвидации повреждений.

"В результате обстрела вблизи Счастинской теплоэлектростанции поврежден склад горюче-смазочных материалов, где хранится 14 тонн дизельного топлива и масел, что привело к его возгоранию", - отмечается в сообщении.

Также сообщили, что повреждения жилых домов, ранений и гибели среди гражданского населения не зафиксированы.

Всего за последние пять суток было зафиксировано 119 обстрелов гражданских объектов в населенных пунктах Донецкой и Луганской областей:

• повреждены 44 дома гражданских,

• разрушены 4 учреждения образования,

• повреждены 2 автомобиля и гараж,

• повреждено 11 объектов важной инфраструктуры,

• ранены 2 гражданских человека, получили контузию - 3.

Дополнение

На Донбассе по состоянию на 16:00 зафиксировано более 30 вражеских нарушений “режима тишины”. В результате пострадали двое украинских военнослужащих.

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