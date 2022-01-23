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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Ситуація на Донбасі: бойовики здійснили сім обстрілів, шість - із забороненого озброєння

Ситуація на Донбасі: бойовики здійснили сім обстрілів, шість - із забороненого озброєння

Київ • УНН

 • 21726 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Станом на 17 годину поточної доби, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 6 - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це йдеться у повідомленні пресцентр ООС, передає УНН.

Деталі

Унапрямку Водяного ворог 4 рази відкривав вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також гранатометів різних систем.

Поблизу Попасної російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У бік Катеринівки окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Неподалік Новозванівки російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з артилерії калібру 122 мм.

Цитата

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Раніше

Упродовж минулої доби, 22 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 3 обстріли, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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